italiani si metteranno in viaggio per il lungo week end dell'Epifania e vanno ad aggiungersi ai circa 2 milioni già partiti a Natale o a Capodanno e non ancora tornati. E' la stima la Coldiretti,che sottolinea come il calendario favorevole ha agevolato nuove partenze ma anche l'allungamento delle vacanze di fine anno che segnano un +19% rispetto a un anno fa. Tra le mete preferite,città e luoghi d' arte sono al 48%,la montagna è al 38%. Il resto si divide tra terme,campagna e mare. Pochi preferiscono l'hotel.(Di venerdì 3 gennaio 2020) Quasi 1,5 milioni disi metteranno inper il lungo week end dell'e vanno ad aggiungersi ai circa 2 milioni già partiti a Natale o a Capodanno e non ancora tornati. E' la stima la Coldiretti,che sottolinea come il calendario favorevole ha agevolato nuove partenze ma anche l'allungamento delle vacanze di fine anno che segnano un +19% rispetto a un anno fa. Tra le mete preferite,città e luoghi d' arte sono al 48%,la montagna è al 38%. Il resto si divide tra terme,campagna e mare. Pochi preferiscono l'hotel.(Di venerdì 3 gennaio 2020)

TelevideoRai101 : Epifania,1,5 mln di italiani in viaggio - cnalaspezia : RT @cnanazionale: #CNATurismo prevede che per #Natale, #Capodanno e #Epifania più di 4 mln di italiani andranno fuori per almeno quattro no… -