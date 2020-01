Clima: oggi l’attivista Greta Thunberg compie 17 anni (Di venerdì 3 gennaio 2020) L’attivista Greta Thunberg oggi compie 17 anni: la giovane, che nell’estate 2018 ha iniziato una protesta di fronte al Parlamento svedese per chiedere misure più efficaci contro i cambiamenti Climatici, è stata scelta dalla rivista americana Time come persona dell’anno 2019. Nata a Stoccolma il 3 gennaio 2003, dalla relazione tra la cantante d’opera Malena Ernman e l’attore Svante Thunberg, i suoi scioperi del venerdì hanno ispirato i giovani attivisti del movimento globale Fridays for Future che chiedono ai leader mondiali azioni urgenti contro l’emergenza Climatica. In poco più di un anno sono stati 4 i Global Climate strike che hanno portato milioni di persone nelle piazze, in più di 150 Paesi. l’attivista Greta Thunberg “Persona dell’Anno” 2019 di Time La forma di autismo di cui soffre Greta Thunberg è molto diffusa: ecco cos’è la sindrome ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

