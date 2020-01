Avengers: Endgame, Thanos era solo una pedina nelle mani di un Vendicatore? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Secondo una nuova teoria su Avengers: Endgame, Thanos non sarebbe la vera mente dietro al piano malvagio di distruzione della Terra, ma sarebbe stato manipolato da un membro degli Avengers. Avengers: Endgame è stato l'ultimo film della saga dei vendicatori, che ha portato con sé uno dei cattivi Marvel per eccellenza, ovvero Thanos che, però, secondo una nuova teoria dei fan, non sarebbe stato il vero artefice del piano di distruzione dell'Universo, ma sarebbe stato manipolato da un membro degli Avengers. Una nuova teoria dei fan propone un'idea completamente diversa da quella mostrata in Avengers: Endgame che potrebbe dare una svolta brillante all'MCU. Secondo questa teoria, sarebbe Doctor Strange l'artefice di tutto: lo Stregone Supremo avrebbe manipolato Thanos grazie alla sua capacità di viaggiare nel tempo e nello spazio. Questa ... Leggi la notizia su movieplayer

fattoquotidiano : TOLO TOLO, TANTO TANTO Il film di Luca Medici ha superato di un milione e mezzo il record di “Quo vado?” e staccato… - Queen4everBlog : È ancora tempo di #bilanci e #classifiche dal 2019. Qual è il dvd che ha venduto di più battendo anche #Avengers… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Avengers: Endgame, Thanos era solo una pedina nelle mani di un Vendicatore? -