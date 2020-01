Attacchi ai presepi; esplosioni devastanti, in casa e in strada – ANTEPRIMA (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il primo numero del 2020 del Notiziario si apre con la notizia di 3 distinti Attacchi ad altrettanti presepi realizzati a Bollate, Cusano Milanino e a Paderno Dugnano, quest’ultimo addirittura, in chiesa. Da Limbiate la notizia drammatica dell’esplosione che è costata 5 dite di una mano ad un 24enne. A Senago, in una casa è esplosa la stufa che ha abbattuto un muro e ferito una ragazza. Ospedale di Saronno, brutta esperienza per una donna dopo una caduta. Garbagnate: dieci giorni dopo il funerale di Alessio Allegri, è nato suo figlio Liam. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

