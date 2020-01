Amazon e Netflix annunceranno i loro piani per il cloud gaming quest'anno? (Di venerdì 3 gennaio 2020) Anche se siamo solamente all'inizio della competizione del cloud gaming, il 2020 potrebbe vedere la discesa in campo di due nuovi protagonisti di notevole peso: Amazon e Netflix.Secondo l'analista Serkan Toto di Kantan Games, questi saranno i due pezzi da novanta che si andranno ad aggiungere alla serrata lotta del cloud gaming e, proprio quest'anno, i due colossi annunceranno i loro piani in merito.Per quanto riguarda Amazon, non possiamo parlare di una novità assoluta. Già nel mese di novembre del 2019 si parlava del servizio di cloud gaming integrato con Twitch in arrivo quest'anno.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

