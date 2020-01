Vigile del fuoco volontario muore in servizio, il figlio di 19 mesi riceve una medaglia per lui (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il bimbo, vestito con una divisa in miniatura e con il ciuccio in bocca, ha ricevuto la medaglia in ricordo del padre, morto... Leggi la notizia su today

