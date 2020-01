Vieni da me, Irene Fornaciari spiazza la Balivo: “E’ un incubo” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Caterina Balivo spiazzata dalla confessione di Irene Fornaciari a Vieni da me: “È un incubo così!” Ospite di una lunga intervista prima, nella rubrica “Album di famiglia”, e del “Big fan” dopo, a Vieni da me è stata la cantante Irene Fornaciari. Quest’ultima ha spiazzato Caterina Balivo con un racconto inerente al significato della canzone che ha portato a Sanremo nel 2012 dal titolo “Grande Mistero”. La Fornaciari non aveva mai raccontato il significato di quel titolo e lo ha fatto oggi, 2 gennaio, nel programma del primo pomeriggio di Rai 1. La cantante, a tal proposito, ha detto: “Non l’ho mai detto e lo dico oggi per la prima volta. Questa canzone parla degli attacchi di panico, un problema che mi limitava la vita. Gli attacchi di panico sono veramente bastardi, passami il termine. È impossibile descriverli, a me ... Leggi la notizia su lanostratv

