Sul congedo della Cristoforetti non ci sono “motivi segreti” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il 31 dicembre diventa di dominio pubblico la notizia che il capitano Cristoforetti si congederà dall’Aeronautica militare. Lo formalizzerà in questi giorni a Istrana, nella base del 51° stormo, dove motiverà le sue scelte davanti al colonnello Massimiliano Pasqua, comandante della base. È una notizia che coglie di sorpresa tutti incluso il presidente dell’ASI, Giorgio Saccoccia, che lo viene a sapere dal Corriere della sera. Non è strano: come molti altri ufficiali prima di lei, terminati i 19 anni di ferma prefissata previsti dall’arruolamento, il capitano Cristoforetti ha scelto di proseguire la sua carriera in abiti civili e la sua prossima missione nello spazio è confermata dall’ASI alla fine del 2022, cosa di cui lei parla volentieri. La notizia desta stupore e curiosità nell’opinione pubblica. Si rincorrono voci, smentite, ipotesi e illazioni. Che il capitano nutra un ... Leggi la notizia su termometropolitico

