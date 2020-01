Sicurezza, bilancio Polfer: oltre mille arresti nel 2019 ​e aumento dei controlli (Di giovedì 2 gennaio 2020) Francesca Bernasconi Il bilancio di fine anno della polizia ferroviaria: più controlli e arresti rispetto al 2018. Positiva l'attività per contrastare i furti di rame e l'immigrazione clandestina oltre 1.100 arresti, più di 9.500 indagati e quasi due milioni di controlli. È il bilancio dell'attività svolta dalla polizia ferroviaria, all'interno delle stazioni e sui treni, per garantire la Sicurezza dei viaggiatori. Il bilancio 2019 Nel corso del 2019 sono state impiegate 192mila pattuglie e 49mila a bordo dei treni, scortando complessivamente 105.946 convogli ferroviari, pari a circa 290 al giorno. Durante l'attività di controllo, sono 1.174 le persone finite in manette, di cui 301 erano già ricercate, e 9.588 quelle indagate. In generale, i controlli (1.666.692 in totale) sono aumentati del 26%, rispetto a quelli effettuati nel 2018. Inoltre, grazie all'intervento della ... Leggi la notizia su ilgiornale

ferpress : #Toscana: Regione ha messo a bilancio per il 2021 un contributo di 1,400 mln per messa in #sicurezza della Sr70 - F… - CYBEROO_ITALIA : RT @SicNazionale: Sicurezza economica, digitalizzazione e #cybersecurity: il bilancio dell’anno e l’outlook #2020 - @classcnbc intervista i… - fisco24_info : Scuole nuove e più sicure: in manovra 395 milioni: Legge di Bilancio e decreto fiscale aumentano (di poco) la dote… -