“Scusate”. Cristina D’Avena, gaffe in diretta. Fioccano critiche da tutte le parti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Momento difficile per l’artista Cristina D’Avena, la quale è finita al centro delle polemiche per ciò che è stato detto durante il suo concerto a Cerveteri. Un componente del gruppo ‘Gem Boy’, Carlo Sagradini, conosciuto come CarlettoFX, si è lasciato andare ad una battuta sessista che ha offeso Vladimir Luxuria: “Luxuria è invidiosa di Lady Oscar perché ha la spada più lunga della sua”. E la cantante bolognese si è quindi scusata per l’accaduto. Intervistata dall’Adnkronos, ha affermato: “Chiedo scusa a Vladimir per la battuta infelice di Carlo del tutto estemporanea che mi ha lasciata interdetta e dalla quale mi dissocio totalmente. Conosco e stimo Vladimir Luxuria, la contatterò personalmente! Una battuta estremamente infelice ed estemporanea perché nei miei show abbiamo una scaletta musicale ma non un copione, e quando l’ho ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

