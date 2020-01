Rigopiano, ex capo della Mobile si scusa con i parenti delle vittime (Di giovedì 2 gennaio 2020) Nessuno riesce a dimenticare quel 18 gennaio 2017. Inizia tutto quando Gabriele D’Angelo chiama diverse volte la prefettura per raccontare della valanga che ha investito l’hotel Rigopiano. Oggi è stato reso noto il contenuto della lettera che l’ex capo della Mobile di Pescara Pierfrancesco Muriana ha inviato a metà dicembre al Comitato vittime di Rigopiano. La lettera dell’ex capo della Mobile di Pescara “Voglio innanzitutto chiedere scusa come uomo delle istituzioni per le disgustose ed assurde vicende che voi, familiari delle vittime di Rigopiano, siete da tempo costretti a vivere, in preda ad un comprensibile e crescente sgomento”, sono queste le parole di dell’ex capo della Mobile di Pescara ai parenti delle vittime dell’hotel Rigopiano e arrivano dopo l’iscrizione sul registro degli indagati di 4 carabinieri. Le accuse ai carabinieri Tre carabinieri forestali sarebbero ... Leggi la notizia su thesocialpost

AnsaAbruzzo : Rigopiano:ex capo Mobile,scuse a parenti - vivere_sardegna : Rigopiano: ex capo Mobile, scuse a parenti vittime - cronaca_news : Rigopiano, l'ex capo della mobile di Pescara: 'Chiedo scusa ai parenti e alle vittime' -