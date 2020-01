Piaccia o no, quella di Zalone è l'Italia di oggi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Un ragazzo della murgia barese, senza titoli e senza esami, diventato ministro degli Esteri; la difficoltà che riscontriamo quando andiamo all’estero e non conosciamo le lingue; il valore materiale del nostro tempo; le lunghe traversate della speranza a cui assistiamo con superficialità e che spesso, con la stessa superficialità abbiamo accompagnato in fondo al mare. Sono questi alcuni passaggi di “Tolo Tolo” che sta già registrando il record di incassi e che, anche questa volta, per bravura e un ottimo lavoro di marketing, premiano l’attore pugliese amato dalla destra e anche dalla sinistra.Nessun razzismo, tutt’altro! La descrizione in chiave ironica dei lager libici o delle carovane che attraversano la striscia subsahariana, ci portano a riflettere e pochi registi hanno raccontato sin ora, almeno in Italia, il dramma del ... Leggi la notizia su huffingtonpost

