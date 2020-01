Per il “Times” Giorgia Meloni è uno dei 20 astri nascenti da tenere d’occhio nel 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) «Quando una traccia musicale dance di uno dei discorsi di Giorgia Meloni diventa virale è novembre e significa che è nata una stella». Ed è proprio la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni l’unico astro italiano inserito nella costellazione dei 20 personaggi che potrebbero contribuire a plasmare l’anno appena iniziato secondo il quotidiano inglese The Times. «Il Dj dietro la traccia in cui Meloni grida ripetutamente “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana” pensava a un’ironica stoccata al suo marchio di politica identitaria di estrema destra – spiega il Times – ma l’ironia si è persa nella crescente legione dei suoi sostenitori, che ne hanno fatto un inno». «Ora il partito Fratelli d’Italia di Meloni è al 10% nei sondaggi rispetto al 4,4% delle elezioni del 2018 e ruba voti alla Lega di Matteo Salvini – si legge ... Leggi la notizia su open.online

