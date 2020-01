Papà trova un uomo nudo nella stanza dei figli di 2 e 3 anni e lo massacra di botte (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un uomo di 60 anni, Mark Stanley, è stato arrestato in Virginia, Stati Uniti, dopo essere stato sorpreso da un suo parente mentre si aggirava nudo nella stanza dei figli di quest'ultimo, di 3 e 2 anni d'età. Il Papà dei piccoli, prima che arrivasse la polizia, lo ha massacrato di botte e minacciato con una pistola. Indagini in corso. Leggi la notizia su fanpage

