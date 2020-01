Ottavio Bianchi: “Ancelotti doveva essere l’allenatore della vita ed è stato esonerato” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ottavio Bianchi ex allenatore storico del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss parlando del momento di crisi che il Napoli ha attraversato in questa stagione “Non credo che la mancanza di un regista sia l’unico problema del Napoli. Sarà accaduto qualcosa di più grave, ma dal di fuori è difficile capire. Bisognerebbe stare lì nella stanza dei bottoni. Ancelotti doveva essere l’allenatore della vita, il top coach in grado di fare la differenza, poi è stato esonerato” Parlando della sua esperienza in carriera ha commentato le difficoltà della ripresa dopo la sosta “Dopo la sosta ho provato di tutto, ma non ho mai azzeccato una partita. Con le grosse squadre ho sempre avuto difficoltà in tal senso mentre quando ho guidato le piccole era il contrario. Romano fu importantissimo perché bravo in campo e fuori” Ha poi concluso con una ... Leggi la notizia su ilnapolista

