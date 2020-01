Non solo Stati Uniti: le altre elezioni del 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il voto più atteso e appassionante del 2020 sarà ovviamente quello statunitense, la cui lunghissima corsa comincerà a entrare nel vivo con le primarie del 3 febbraio in Iowa, lo stato che da tradizione inaugura il percorso per decidere chi sarà lo sfidante di Donald Trump a novembre. Ma in giro per il mondo, il prossimo anno, ci saranno anche altre elezioni da seguire per capire il futuro di alcune aree importanti. Ne abbiamo scelte quattro: ecco un piccolo riassunto delle cose da sapere per arrivarci preparati. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu (foto: Lior Mizrahi/Getty Images) Israele Per la terza volta in meno di un anno, i cittadini di Israele si ritroveranno a dover eleggere un nuovo Parlamento. Lo scrutinio che si svolgerà il prossimo 2 marzo segue infatti quelli del 9 aprile e del 17 settembre scorso, convocato già quest’ultimo in anticipo. Dopo le elezioni di ... Leggi la notizia su wired

