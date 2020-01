Napoli, contro l’Inter arbitra Doveri: i precedenti fanno ben sperare (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSarà l’arbitro Daniele Doveri di Roma a dirigere Napoli-Inter, il match di lunedì 6 gennaio al San Paolo per il posticipo della 18esima giornata di Serie A. Il Napoli è imbattuto al San Paolo in Serie A nelle partite arbitrate da Doveri: nove successi e quattro pareggi in 13 incontri. Questa sarà la seconda sfida tra Napoli e Inter arbitrata da Doveri in Serie A: la prima è stata vinta dagli azzurri per 4-1 nel girone di ritorno dello scorso campionato, sempre al San Paolo. Questi tutti i precedenti con l’arbitro romano in Serie A: Napoli-Novara 2-0 il 21 aprile 2012 Napoli-Udinese 2-1 il 7 ottobre 2012 Napoli-Sampdoria 0-0 il 10 febbraio 2013 Napoli-Sassuolo 1-1 il 25 settembre 2013 Verona-Napoli 0-3 il 12 gennaio 2014 Torino-Napoli 0-1 il 17 marzo 2014 Napoli-Palermo 3-3 il 24 settembre ... Leggi la notizia su anteprima24

