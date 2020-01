Milan, Castillejo con la valigia in mano. Si fa avanti l’Espanyol (Di giovedì 2 gennaio 2020) Milan, con l’arrivo di Ibrahimovic Castillejo potrebbe salutare. Per lui si è fatto avanti l’Espanyol: all’orizzonte un prestito secco L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic allunga il reparto offensivo del Milan, adesso composto da tanti giocatori. Inevitabile, quindi, che qualcuno sia costretto a fare le valigie per andare a cercare più spazio, come Castillejo. L’esterno offensivo, che non ha mai convinto troppo nel suo periodo Milanese, può partire e far ritorno in Spagna. Su di lui, scrive la testata Sport, è piombato l’Espanyol. Si lavora sulla formula del prestito secco. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

cielorossonero : RT @MilanLiveIT: #Castillejo in partenza ?? Il #Milan tratta con un club spagnolo ???? - sportface2016 : #Milan | #Castillejo in partenza? L'#Espanyol ci pensa... - FanClubCH : RT @MilanLiveIT: #Castillejo in partenza ?? Il #Milan tratta con un club spagnolo ???? -