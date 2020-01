LIVE Calciomercato, DIRETTA 2 gennaio: trattative e affari. Ibrahimovic ha firmato! Kulusevski resta a Parma fino a giugno, Genoa scatenato con Perin, Behrami e Destro (Di giovedì 2 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.10 SAMPDORIA – Mercato attivo anche in uscita per la Samp, con i turchi del Galatasaray che hanno fatto un’offerta da 750 mila euro per il difensore Murillo. Al momento la trattativa è in stand-by, si attendono novità nelle prossime ore. 19.35 GENOA – Dopo il bel colpo piazzato in attacco con Mattia Destro, il “Grifone” ufficializza l’acquisto del centrocampista svizzero Valon Behrami. L’elvetico era svincolato dopo la sua ultima esperienza a Sion. 18.40 MILAN – Zlatan Ibrahimovic è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il contratto è stato firmato e depositato in Lega Calcio, durata di 6 mesi. 17.55 JUVENTUS – Il Parma dice no al prestito di Pjaca, Kulusevski rimarrà in Emilia fino a giugno. Niente da fare per la Juventus, che avrebbe voluto lo svedese sin da subito. 17.30 ... Leggi la notizia su oasport

