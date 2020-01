Libia, il Parlamento della Turchia dà il via libera al dispiegamento di truppe al fianco di al-Sarraj: rimarranno un anno nel Paese (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Parlamento di Ankara ha dato il via libera, con 325 voti a favore e 184 contrari, al dispiegamento di militari turchi in Libia per un anno a sostegno del Governo di Accordo Nazionale guidato da Fayez al-Sarraj. La proposta, discussa in mattinata dopo la disponibilità offerta dal presidente Recep Tayyip Erdoğan e la successiva richiesta di aiuti militari da Tripoli, ha trovato l’appoggio del partito di governo, l’AkParti (Akp), e della formazione nazionalista Mhp. Contrari, tra gli altri, la sinistra del Chp, la formazione curda del Hdp, e il partito Felicity. Il voto è stato anche al centro di un colloquio tra il presidente turco e quello americano, Donald Trump, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Anadolu. “Una Libia il cui governo legittimo è sotto minaccia può diffondere instabilità in Turchia”, ha dichiarato il deputato Akp, Ismet ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

TgLa7 : ++ #Libia: parlamento turco approva l'invio di truppe ++ - masechi : ?? Breaking - Libia: il Parlamento turco ha approvato la mozione per invio delle truppe a Tripoli - TgLa7 : Il Parlamento turco vota l'invio di truppe in #Libia a sostegno del governo di #Sarraj -