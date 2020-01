Iva per la patente di guida: è scattata dal 1° gennaio 2020 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Iva per la patente di guida: ufficializzato il decreto fiscale annunciato già nel finale del 2019. La decisione però non riguarda le patenti per le moto. Ecco cosa e come cambierà. E’ ufficiale: scatta l’iva per ottenere le patenti di guida. Il decreto fiscale, annunciato già lo scorso 27 ottobre, è entrato in vigore proprio … L'articolo Iva per la patente di guida: è scattata dal 1° gennaio 2020 proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

dellorco85 : Concordo con @carlosibilia su tutto - Mov5Stelle : Una delle ragioni della nascita di questo Governo era scongiurare l'aumento dell'Iva. 23 miliardi di euro che avreb… - SupposteRette : RT @dellorco85: Concordo con @carlosibilia su tutto -