Investite su Corso Francia, l’interrogatorio di Pietro Genovese: “Sono sconvolto e devastato” (Di giovedì 2 gennaio 2020) "Sono sconvolto e devastato per quello che è successo", ha detto Pietro Genovese durante il suo interrogatorio di garanzia davanti al gip del tribunale di Roma. Il 20enne è ai domiciliari con l'accusa di duplice omicidio stradale nei confronti di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli. Leggi la notizia su roma.fanpage

