Intossicazione alimentare per 18 ospiti di un hotel in Valle di Susa (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sono 18 gli ospiti dell’hotel MiraValle a Sauze d’Oulx che hanno accusato i sintomi di un’Intossicazione alimentare. Secondo quanto si apprende sarebbero tutti di nazionalita’ inglese. In dodici sono stati medicati sul posto dai medici del 118; tre sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Rivoli e tre all’ospedale di Susa. Gli ospiti dell’albergo hanno lamentato disturbi intestinali e forti dolori allo stomaco. I carabinieri, insieme agli ispettori del Servizio igiene alimenti e nutrizione dell’Asl di Rivoli, stanno eseguendo gli accertamenti. Gli alimenti, serviti agli ospiti a cena e a colazione, verranno analizzati.L'articolo Intossicazione alimentare per 18 ospiti di un hotel in Valle di Susa Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

