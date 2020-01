In coma etilico a Capodanno, 12enne ha rischiato la vita (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tragedia sfiorata nell’ultima notte dell’anno. Una giovane di 12 anni è finita in coma etilico a Capodanno nella città di Rovigo. La 12enne è riuscita a salvarsi grazie al tempestivo intervento degli operatori sanitari del Suem 118. I sanitari l’hanno soccorsa e tenuta sotto osservazione per evitare che andasse in arresto cardiaco o che potesse morire soffocata dal suo stesso vomito. Capodanno, minori rischiano il coma etilico La giovanissima 12enne non è la sola ad aver esagerato con l’alcol per festeggiare l’arrivo del 2020. Anche un ragazzo di 20 anni è finito in coma etilico la notte di Capodanno. Soccorso e tenuto sotto osservazione, il ragazzo dovrebbe essere fuori pericolo. Non solo a Rovigo, anche in Umbria festeggiamenti sono stati all’insegna dell’eccesso d’alcol tra i più giovani. Tre minori, di 14, 15 e 17 anni, hanno dovuto passare le prime ore del 2020 al pronto ... Leggi la notizia su notizie

