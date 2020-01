Ibrahimovic al Milan, la giornata LIVE: terminato l’allenamento dello svedese (Di giovedì 2 gennaio 2020) Il Milan e tutti i suoi tifosi hanno riabbracciato Zlatan Ibrahimovic, atterrato in mattinata a Linate: il racconto LIVE della giornata Iniziata ufficialmente la nuova avventura di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Lo svedese è atterrato intorno alle 11.30 all’aeroporto di Linate, dove è stato circondato dai tifosi. Ibrahimovic al Milan: il LIVE della giornata 19.10 – Finito il primo allenamento Milanista di Ibrahimovic. La sessione in palestra è durata 45 minuti ed è stata preceduta da una chiacchierata con Stefano Pioli. 18.04 – La terza ufficialità di giornata è quella di Zlatan Ibrahimovic: il contratto dello svedese è stato regolarmente depositato in lega. 17.40 – Ibrahimovic ha raggiunto Milanello e dopo aver salutato lo staff di Pioli, si sta cambiando per sostenere il primo allenamento con la maglia del Milan (la squadra ha già terminato la seduta di ... Leggi la notizia su calcionews24

