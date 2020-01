Guida tv Venerdì 3 gennaio i programmi di oggi (Di giovedì 2 gennaio 2020) Guida tv Venerdì 3 gennaio – I primi 9 canali Rai 1 ore 21:25 La Porta dei Sogni Rai 2 ore 21:20 Una Notte al museo 3 – Il segreto del faraone Rai 3 ore 21:20 Tutto quello che vuoi Canale 5 ore 21:40 Una tata magica Rete 4 ore 21:25 CR4 La repubblica delle donne Italia 1 ore 21:25 Indiana Jones e il tempio maledetto La7 ore 21:15 L’attimo fuggente Tv8 ore 21:25 Masterchef Italia 8 1a Tv Free Nove ore 21:25 I migliori Fratelli di Crozza Serie Tv e Film in Tv Venerdì 3 gennaio – I Consigli Le Serie Tv in Chiaro TopCrime ore 21:10 Major Crimes 5×02-03 Giallo ore 21 L’ispettore Barnaby Rai Premium ore 21:20 Purchè Finisca Bene Film Tv – Una Coppia modello Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium Sky Atlantic dalle 13:30 Maratona The Young Pope Fox ore 21:00 Quantico 3×08 + MacGyver 3×10 FoxLife ore 21:00 Bones 9×10-11 FoxCrime ore ... Leggi la notizia su dituttounpop

