Giulia De Lellis derubata: “Sono rimasta in mutande”. Ecco cosa è successo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sembra proprio che queste feste natalizie non abbiano intenerito i cuori di nessuno, specialmente quello dei ladri che, dopo essersi intrufolati in casa della bellissima Taylor Mega appena una settimana fa, hanno fatto una, non tanto lieta, sorpresa all’esperta di tendenze, Giulia De Lellis. Risalgono a pochi minuti fa le Instagram stories della giovanissima influencer italiana che, ad oggi, conta oltre i 4,4 milioni di followers. Ecco le sue parole dopo il furto subito: Mi scuso per l’assenza che non è passata inosservata ma, per concludere quest’anno allucinante, siamo stati derubati per l’ennesima volta. A questo giro me l’hanno fatta veramente grossa. L’influencer romana, “scioccata”, proprio come direbbe lei, ha dichiarato di voler prendere provvedimenti e le dovute precauzioni per evitare altre situazioni simili: Sarò ... Leggi la notizia su trendit

