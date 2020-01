Ginnastica, classe 2004 sei diventata grande: le nuove seniores dell’Italia. Ci sono Federici, Campagnaro e Cotroneo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Buon 2020 a tutti, la Polvere di Magnesio entra in una nuova ricca stagione e come tutti gli anni il 1° gennaio rappresenta l’inizio di una nuova vita per moltissime atlete che passano alla categoria seniores: i piccoli fenomeni che si sono distinti tra le under 16 (juniores) fino a pochi giorni fa, oggi diventano grandi a tutti gli effetti e possono partecipare alle competizioni più importanti. Tocca alla classe 2004, l’Italia si coccola quattro atlete:Camilla Campagnaro, Giulia Cotroneo, Alessia Federici, Micol Minotti. Campagnaro è tesserata per l’Audace, ha disputato l’ultimo campionato di Serie A2 e ha in dote il doppio avvitamento al volteggio ma si è infortunata agli Assoluti del mese scorso cadendo proprio in atterraggio dalla tavola: la veneta necessiterà di un tempo di recupero abbastanza importante visto che si è rotta il legamento crociato anteriore, la ... Leggi la notizia su oasport

