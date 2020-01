Gary McLaren, ex ingegnere in MotoGP, morto in Thailandia a causa di un fuoco d’artificio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tragedia a Capodanno. A Pattaya in Thailandia è morto Gary McLaren, aveva 50 anni. McLaren è stato 11 anni ingegnere della Suzuki in MotoGP, faceva parte dell’Irta. McLaren era in vacanza con la compagna ed è morto a causa dello scoppio di un fuoco d’artificio, che pare lui stesso stava cercando di accendere. Gary McLaren, ex ingegnere della Suzuki in MotoGP, è morto a Pattaya, in Thailandia, dove voleva festeggiare il Capodanno insieme alla sua compagna. Aveva 50 anni. Gary McLaren, secondo quanto riporta la BBC, è morto a causa di un fuoco d’artificio. morto in Thailandia Gary McLaren, ex ingegnere Suzuki MotoGP Il 2020 si apre con una notizia tragica per il circus del Motomondiale. Perché in Thailandia è morto all’età di 50 anni Gary McLaren, ingegnere della Suzuki in MotoGP per 11 stagioni e che era membro dell’Irta. Gary McLaren era volato a Pattaya per ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

