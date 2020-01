Gaia e Camilla investite in corso Francia, parla Genovese: “Sconvolto e devastato” (Di giovedì 2 gennaio 2020) È di questi momenti la notizia battuta da Ansa circa la fine dell‘interrogatorio a Pietro Genovese, il 20enne alla guida dell’auto che ha trovolto Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli, due ragazzine di 16 anni morte nell’impatto in corso Francia. Genovese, ai domiciliari per averle travolte e uccise, ha così dichiarato di fronte al giudice: “Sono sconvolto e devastato per quello che è successo“. L'articolo Gaia e Camilla investite in corso Francia, parla Genovese: “Sconvolto e devastato” proviene da The Social Post. Leggi la notizia su thesocialpost

