Cosa cambia davvero con lo scontrino elettronico (Di giovedì 2 gennaio 2020) scontrino fiscale (Google Images) Tra le principali novità dell’anno nuovo va segnalato l’obbligo dello scontrino elettronico per tutti. Se, infatti, per i commercianti e le attività che hanno riportato un volume d’affari superiore ai 400mila euro nel 2018 era scattato l’obbligo di emissione dello scontrino telematico già dallo scorso luglio, a partire dal primo gennaio del nuovo anno tutte le attività che emettono ricevute fiscali dovranno adeguarsi ai corrispettivi telematici, che sostituiranno lo scontrino tradizionale. Il provvedimento, inserito nel decreto legge collegato alla legge di Bilancio 2019, rientra essenzialmente nelle misure previste per combattere l’evasione fiscale e garantisce al fisco un controllo più diretto e immediato sulle attività commerciali. Ma vediamo nello specifico Cosa succede e Cosa cambierà per i negozianti e per i consumatori. Chi è coinvolto? Come si è ... Leggi la notizia su wired

