CorMez: frequenti contatti di Tottenham e Chelsea con l’entourage di Koulibaly (Di giovedì 2 gennaio 2020) Rino Gattuso dovrà recuperare Kalidou Koulibaly. Negli ultimi sei mesi il difensore senegalese ha perso il suo smalto. E molti dei gol presi dalla squadra sono derivati da errori commessi da lui, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Che racconta anche retroscena di mercato, per cui la Premier continua a tenere gli occhi puntati su Kalidou, pronta a strapparlo al Napoli. “La rinascita della squadra di Gattuso passa anche per il rendimento di Koulibaly che nella seconda parte del 2019 ha messo in mostra un volto completamente diverso da quello che portò il Manchester United a presentare una proposta di 106 milioni di euro nell’estate del 2018. Gli occhi della Premier League non hanno mai smesso di seguirlo, il Tottenham e il Chelsea hanno frequenti contatti con il suo entourage”. L'articolo CorMez: frequenti contatti di Tottenham e Chelsea con l’entourage di ... Leggi la notizia su ilnapolista

