CorMez: Cellino dice no a De Laurentiis. Niente Tonali a gennaio (Di giovedì 2 gennaio 2020) Al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis piace molto Sandro Tonali, centrocampista del Brescia. Il patron partenopeo non ne ha mai fatto mistero e si è anche mosso personalmente con il presidente del Brescia, Cellino, in virtù degli ottimi rapporti che corrono tra di loro. Ma l’operazione è difficile per il mercato invernale. Il Brescia non intende privarsi di una pedina fondamentale in corso d’anno. Lo ribadisce oggi anche il Corriere del Mezzogiorno, che dà per saltata la trattativa, almeno per il momento. Scrive il quotidiano: “De Laurentiis si è mosso in prima persona per convincere Cellino a cedere Tonali ma il Brescia non intende venderlo a gennaio”. L'articolo CorMez: Cellino dice no a De Laurentiis. Niente Tonali a gennaio ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

