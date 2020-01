Come si guida sulla neve? (Di giovedì 2 gennaio 2020) Come si guida sulla neve? Una domanda la cui risposta non è per niente scontata e che aiuta a prevenire guai e momenti imbarazzanti. Ma prima, facciamo un passo indietro. Un tempo quando le auto erano fatte di ferro e avevano un'anima, all'arrivo della stagione fredda si metteva la “copertina” di gomma sulla mascherina davanti al radiatore, per permettere al motore di scaldarsi bene anche con temperature rigide. Quando alla sicurezza e al modo di guidare sulla neve, ci si rivolgeva al santo preferito, di solito lanciandogli un bacio vicino al cruscotto. Oggi che le auto fanno tutto da sole e che sono quasi diventate degli elettrodomestici, la tendenza è semplicemente quella di non pensare a niente, al massimo di preoccuparsi all'accensione di una spia. Peccato che non sempre sia sufficiente, soprattutto in quelle regioni italiane - e non sono poche ... Leggi la notizia su gqitalia

madebygoogle : @domitilla Ci sei Domitilla? Facci sapere se hai effettuato il reset come descritto nella guida! Se nemmeno questo… - 71locatelli : RT @mister_mister_w: Lo dico. @matteorenzi dovrebbe chiamare la @mara_carfagna e darle la guida di IV. Chiamare @CarloCalenda, @grotondi ed… - gaetanoespos : Guida su come accedere al sito di EVU-EUROPA -