Cerveteri – Pascucci chiede scusa a Luxuria (Di giovedì 2 gennaio 2020) Cerveteri – Pascucci chiede scusa a Luxuria – “Da Sindaco di Cerveteri e da cittadino chiedo scusa a nome della città che rappresento all’onorevole Luxuria e a tutti coloro che si sono sentiti giustamente offesi da una frase grave e irresponsabile pronunciata ieri sera durante il concerto di piazza per festeggiare il nuovo anno”. A parlare è Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, che commenta così “la frase brutta e infelice” pronunciata sul palco da uno dei membri della Band dei Gem Boy nei confronti di Vladimir Luxuria. “Una battuta che ieri sera ha colpito in modo particolare una famiglia che ha fatto centinaia di chilometri per assistere al concerto nella nostra città. Si tratta della famiglia della signora Mariella Fanfarillo, mamma di Olimpia, seconda minore in Italia a fare la transizione di genere a 17 anni, che al fianco della ... Leggi la notizia su romadailynews

