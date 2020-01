Valsusa, batte la testa sulla pista da sci. Grave un 14enne (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il ragazzo è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso di Torino. Prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ancora incidenti sulle piste da sci. Un ragazzo di 14 anni è in gravi condizioni, dopo aver battuto la testa durante una caduta sulle piste da sci di Sauze d’Oulux. L’incidente è avvenuto poco … L'articolo Valsusa, batte la testa sulla pista da sci. Grave un 14enne proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

