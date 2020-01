Tournée 4 Trampolini Innsbruck 2020: programma, orari e tv. Il calendario completo (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Prosegue praticamente senza sosta la Tournée dei Quattro Trampolini 2020, che si appresta a spostarsi dalla Germania all’Austria e nello specifico da Garmisch-Partenkirchen a Innsbruck per la terza tappa della kermesse più importante e spettacolare della stagione del salto con gli sci maschile. Il programma si aprirà venerdì 3 gennaio con i primi salti di allenamento e con le qualificazioni, mentre sabato 4 andrà in scena la gara vera e propria a partire dalle ore 14.00 con altre due serie che potrebbero delineare definitivamente le posizioni di testa nella classifica generale. Le qualificazioni e la gara di Innsbruck, valevoli per il terzo round della Tournée dei 4 Trampolini, verranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed in diretta streaming su Eurosport Player con OASport che vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento domenicale con aggiornamenti in tempo ... Leggi la notizia su oasport

