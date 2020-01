Papa Francesco strattonato da una fedele in piazza San Pietro: dolore e reazione a suon di schiaffi (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Spiacevole incidente tra la folla per Papa Francesco. Dopo la solenne celebrazione del Te Deum nella basilica vaticana il Papa è sceso sulla piazza San Pietro per ammirare il grande presepe plastic free che quest’anno è stato donato dal Trentino. Mentre si trovava a pochi metri dalla Natività si è avvicinato alla folla stipata dietro le transenne per salutare i fedeli. A un tratto una donna gli ha preso la mano, strattonandogli il braccio. Il brusco movimento deve avere provocato dolore al pontefice. Sul suo volto sorridente è subito apparsa una smorfia, poi il Papa per liberarsi dalla stretta della signora è stato costretto a schiaffeggiare la mano della donna che continuava a tirargli la manica della talare bianca. Dietro di lui ha assistito alla scena il suo aiutante che gli portava la solita cartella di pelle nera. Da qualche tempo il Papa sembra desiderare maggiore libertà nei ... Leggi la notizia su newscronaca.myblog

vaticannews_it : #31dicembre Per #PapaFrancesco l’anno che sta per chiudersi ha avuto come sempre ritmi altissimi, con momenti che r… - vaticannews_it : #31dicembre #PapaFrancesco al Te Deum: Dio abita la città e cambia la storia attraverso gli ultimi… - vaticannews_it : #31dicembre Ripercorriamo, attraverso le parole di del Papa, i messaggi per la Giornata Mondiale della #Pace dal 20… -