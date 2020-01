Macron, l’annuncio nel messaggio di fine anno: “Avanti con riforma pensioni”. Sindacati in sciopero da un mese: “Protesta continua” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Nessuna mediazione o tentativo di aprire un dialogo, ma piuttosto l’annuncio che sulla riforma delle pensioni andrà fino in fondo nonostante le proteste in tutta la Francia da quasi un mese. Il presidente della Repubblica Emmanuel Macron, nel messaggio di fine anno ai francesi ha ribadito che non intende fare passi indietro sul progetto e ha esortato il governo a trovare un “rapido compromesso”. “Capisco come le decisioni prese possano causare timori e proteste”, ha detto. “Dovremmo quindi rinunciare a cambiare il nostro Paese? No. Poiché abbandoneremmo quelli che il sistema ha già abbandonato, tradiremmo i nostri figli, i loro figli dopo di loro, che dovrebbero quindi pagare il prezzo per le nostre rinunce. Questo è il motivo per cui verrà attuata la riforma delle pensioni “, ha aggiunto. Macron ha poi parlato della Brexit, auspicando una ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

