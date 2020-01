Gol Jahanbakhsh, il 2020 è da poco iniziato ma c’è già la prima perla: magia in Inghilterra [VIDEO] (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Gol Jahanbakhsh – Sono passate poche ore dall’inizio del 2020, eppure il calcio ha già regalato la sua perla. Una magia, quella di Jahanbakhsh, centrocampista del Brighton e della nazionale iraniana. Ha fermato il Chelsea con il gol del pari all’84’. Come? In rovesciata. Così, in scioltezza. E’ il primo super gol del nuovo anno, rimarrà il più bello? Avremo altri 364 giorni per scoprirlo. Intanto, godiamoci questo. Ecco il VIDEO di seguito. Che Alireza #Jahanbakhsh fosse il giocatore iraniano più talentuoso in assoluto già lo sapevamo, ma oggi lo ha riconfermato con questa splendida rovesciata. Secondo gol consecutivo in Premier per lui, Chelsea fermato sull’1-1: il 2020 non poteva iniziare in modo più spettacolare! — Samuele Maccagno (@SamueleMaccagno) January 1, 2020 L'articolo Gol Jahanbakhsh, il 2020 è da poco iniziato ma c’è già la ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

