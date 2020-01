David Stern è morto, basket mondiale in lutto (Di giovedì 2 gennaio 2020) David Stern è morto. L’ex numero uno della NBA si è spento all’età di 77 anni. Da tempo era ricoverato per un’emorragia cerebrale. MIDTOWN (STATI UNITI) – David Stern è morto. L’ex numero uno della NBA non è riuscito a riprendersi dall’emorragia cerebrale e si è spento nella serata italiana di Capodanno. Nelle prossime ore saranno diversi i cestisti e gli ex colleghi che omaggeranno una delle figure più importanti a livello mondiale della ‘palla a spicchi’. Il suo lavoro ha cambiato l’NBA. David Stern operato David Stern è stato operato d’urgenza per un’emorragia cerebrale. Le condizioni dell’ex numero uno della NBA sono sembrate molto gravi con i medici che non hanno sciolto la prognosi. Tanta Apprensione nel mondo del basket visto che si tratta di uno dei commissioner della ‘palla a ... Leggi la notizia su newsmondo

