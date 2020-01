Capodanno in Rai, la gaffe di Romina: “L’anno prossimo alle Maldive” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Presente al concerto di Capodanno andato in onda su Rai1, Romina Power è stata protagonista di una gaffe prima di cantare sul palco di Potenza. La donna era presente insieme ad Al Bano a cui ha anche fatto una dichiarazione d’amore. gaffe di Romina al concerto di Capodanno Presentatasi con una mise di colore giallo poco adatta per le basse temperature del capoluogo lucano, ha esordito con un “Ma l’anno prossimo non possiamo farlo alle Maldive?“. Gelo tra gli spettatori e nel conduttore Amadeus, che non ha saputo come reagire di fronte alla sua richiesta di cambiare location. Un’affermazione che non sarà passata inosservata nemmeno a tutti gli amministratori e sindaci della Regione Basilicata presenti nelle prime file. Il luogo scelto per iniziare l’anno nuovo aveva infatti già suscitato polemiche. La Rai aveva scelto la Basilicata per festeggiarlo e ... Leggi la notizia su notizie

