Botti di fine anno: 19enne colpita da un proiettile. Morto un 26enne ad Ascoli Piceno (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Un Morto ad Ascoli Piceno e una ragazza di 19 anni colpita da un proiettile vagante nel Casertano. È il bilancio dei festeggiamenti di Capodanno, dove si registra di nuovo una vittima a distanza di sei anni dall'ultima volta che ci sono stati incidenti mortali la notte del 31 dicembre. Nel Casertano, dai primi dati raccolti sul territorio, si sono verificati tre incidenti collegati alle esplosioni di artifizi pirici o armi da fuoco. Il più grave è avvenuto ad Aversa, dove al pronto soccorso del locale nosocomio è arrivata una giovane donna con una ferita da arma da fuoco, subito ricoverata in codice rosso, non in pericolo di vita; si tratta di una 19enne, residente ad Aversa, colpita da un proiettile vagante all'addome, mentre era affacciata dal balcone della sua abitazione. Altri due incidenti si sono verificati a Maddaloni e a San Nicola La Strada, ... Leggi la notizia su agi

