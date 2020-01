35enne muore a Pescara si indaga per omicidio (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Pescara - È l'ipotesi di omicidio la pista principale seguita dagli investigatori che si stanno occupando della morte di un uomo deceduto in pronto soccorso dopo essere stato trovato in una pozza di sangue sul pianerottolo del palazzo conosciuto col nome di 'Ferro di cavallo', nel quartiere Rancitelli di Pescara, considerato la centrale dello spaccio abruzzese. La vittima è un 35enne con problemi di tossicodipendenza. Il corpo dell'uomo presenta traumi e lesioni che sembrerebbero compatibili con un'aggressione o con una colluttazione. indaga la polizia. leggi tutto Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

