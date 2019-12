Sconcerti: Mertens è l’ideale vice Dzeko per la Roma (Di martedì 31 dicembre 2019) Tra i consigli per gli acquisti di Mario Sconcerti sul Corriere della Sera ce ne sono alcuni che parlano azzurro ma non per il mercato in entrata. Si concentra sulle big del campionato e il Napoli non sembra ovviamente farne parte in questa stagione. Ma oltre le big c’è da tenere d’occhio la Roma che, con il nuovo proprietario potrebbe azzardare e proprio per questo affacciarsi in casa Napoli per Mertens Se avrà tempo e voglia potrà invece intervenire sulla Roma il nuovo proprietario. Ci sono due giocatori che hanno pochissime alternative, due vecchie basi della squadra: Kolarov e soprattutto Dzeko. I ruoli sono i più difficili, Kolarov peraltro è molto più che un terzino sinistro. Dzeko non è sostituibile, ormai è un vero regista avanzato. Va però cercato qualcuno che gli consenta respiro, la possibilità di scattare più spesso. Mancano alla Roma anche un po’ di gol dagli ... Leggi la notizia su ilnapolista

