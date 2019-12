Messaggio di fine anno di Beppe Grillo: 2020 nel nome dell’ottimismo (Di martedì 31 dicembre 2019) Cambio di programma per Beppe Grillo, che per la prima volta probabilmente non metterà in scena il classico contro Messaggio di fine anno in contemporanea con il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il leader del Movimento 5 Stelle ha infatti preferito pubblicare sui suoi account social un breve video di auguri per l’anno che sta per arrivare, pronosticando un 2020 all’insegna dell’ottimismo e dell’innovazione. Il Messaggio di Beppe Grillo Nel filmato, pubblicato nella tarda mattinata del 31 dicembre, si può infatti vedere l’anima del Movimento scavare una grossa trincea su di una spiaggia italiana, invitando gli spettatori a diffidare dei pessimisti e di chi preannuncia tempi bui per il futuro: “Basta aver paura, sarà un anno meraviglioso, all’insegna dell’ottimismo”. Nel corso del video poi Grillo fa gli auguri di buon ... Leggi la notizia su notizie

