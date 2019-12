La storia del Capodanno allo Spin Time Labs che fa arrabbiare Giorgia Meloni (Di martedì 31 dicembre 2019) A Roma c’è un Capodanno “illegale”, o meglio, un party di Capodanno che si svolgerà all’interno di un palazzo occupato. L’edificio è quello di via Santa Croce in Gerusalemme 55 nel quartiere Esquilino dove ha sede Spin Time Labs e dove a maggio l’elemosiniere del Papa Konrad Kraiewski si calò nel pozzetto dei contatori per riallacciare la corrente elettrica. In quel palazzo di dieci piani occupato nel 2012 vivono 165 famiglie, 430 persone, e a stanotte sarà teatro di una festa su sette piani. L’ultimo dell’anno nel grattacielo (occupato) L’evento, pubblico su Facebook, si chiama “L’ultimo nel Grattacielo” e promette «un Capodanno aperto, giovane, frocio, libero e ribelle! Grande ed economico… per tutti!». Economico, e non gratuito (20 euro se si entra prima della Mezzanotte, dieci da Capodanno in poi, cinque ... Leggi la notizia su nextquotidiano

