Gli amici cane e gatto (Di martedì 31 dicembre 2019) Molti hanno sentito la frase “sono come cane e gatto”, frase che sta a significare che magari due persone litigano e non vanno d’accordo in quanto questi due meravigliosi animali per sentito dire sono nemici in natura. Ma in effetti cani e gatti non devono per forza essere in disaccordo e litigare. In particolare in questa storia avviene un incontro fatto di amore e di coccole tra un gatto e un cane, in particolare un pitbull. Questa razza di cani può sembrare aggressiva agli occhi di molte persone. Ma questa storia dimostra il contrario. Appena arrivato il gattino nella nuova famiglia è stato amore a prima vista. Nonostante l’enorme differenza di dimensioni tra i due animali, il gattino è abbastanza coraggioso da giocherellare con il suo nuovo ed enorme compagno. Il cane, che all’inizio è un po ‘scettico, decide di dare al gattino un paio di ... Leggi la notizia su bigodino

