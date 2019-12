Gatti, microchip obbligatorio dal 1° gennaio 2020 in Lombardia (Di martedì 31 dicembre 2019) microchip per i Gatti obbligatorio in Lombardia dal 1° gennaio 2020. Lo ha stabilito il Piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria 2019-2023. Dovrà essere applicato ai Gatti appena nati, a quelli adottati ed acquistati. Saranno i veterinari a inserire i dati nell'anagrafe regionale. La norma, che per i cani è già attiva dal 2005, non è retroattiva: saranno i padroni quindi a decidere se applicare il microchip, oppure no, agli animali già in casa. Per quelli che arriveranno a partire dal primo gennaio scatta invece l'obbligo regionale. Il microchip per Gatti è come quello usato sui cani. Viene inserito sotto pelle tra collo e spalla sinistra, unicamente da un veterinario autorizzato con apposita siringa, e permette l'identificazione dell'animale grazie a una tecnologia denominata Rfid (Radio-frequency identification). Il microchip risponde infatti alle frequenze radio ... Leggi la notizia su gqitalia

