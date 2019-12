Cambia tutto per il Samsung Galaxy S11, a partire dal nome Galaxy S20 in 3 tagli (Di martedì 31 dicembre 2019) Giunti al 31 dicembre appare alquanto chiaro che il Samsung Galaxy S11 non si chiamerà così. Più rumor in circolazione nelle ultime settimane hanno trovato nuova (e forse definitiva) conferma nel tweet dell'informatore Ice Universe. Quest'ultimo ha indicato il numero di modelli in arrivo e quelle che dovrebbero essere le loro dimensioni. Il Samsung Galaxy S20 altro non dovrebbe essere che lo smartphone meno accessoriato della serie che si attendeva come il Samsung Galaxy S11e. In fin dei conti dunque l'esemplare specifico sarebbe il successore dell'attuale Galaxy S10e sul quale, nonostante una buona scheda tecnica, non dovremmo ritrovare le specifiche premium dei fratelli maggiori. La dimensione dello schermo dovrebbe essere di 6,2 pollici. Al posto dell'atteso Samsung Galaxy S11 "standard" dovrebbe invece arrivare il Samsung Galaxy S20 Plus. Secondo il nuovo ordine delle cose ... Leggi la notizia su optimaitalia

